Così l' Iran fomenta le proteste universitarie su Gaza per spezzare l’occidente

(Di sabato 13 luglio 2024) Il regime di Teheran ha cercato in questi mesi dire lecontro Israele negli Stati Uniti e in Europa. In alcuni casi si è spinto fino a fornire sostegno finanziario ai manifestanti propalestinesi. Lo ha denunciato la Casa Bianca, spiegando come Teheran da mesi cerchi di approfittare delle contestazioni alla guerra aper creare disordini nelle società occidentali. La strada preferita per questa campagna d’istigazione sono le piattaforme social. “Abbiamo osservato elementi legati al governoiano che si spacciano per attivisti online, cercando di incoraggiare lee fornendo persino sostegno finanziario ai manifestanti”, ha denunciato la direttrice della National Intelligence, Avril Haines. Secondo Lorenzo Vidino, direttore del Programma sull’Estremismo della George Washington University, la maggior parte delle manifestazioni non è influenzata dall’esterno.