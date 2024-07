Caporalato a Verona e nelle Langhe braccianti ridotti in schiavitù | scattano le denunce

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) Costretti a lavorare da 10 fino anche a 16 ore al giorno, spesso senza giorni di riposo, senza la paga da 4 euro all’ora e in alcuni casi presi a colpi di mazze di ferro. È il quadro emerso in diverse indagini sulcampagne del Veronese epiemontesi, che hanno portato alla scoperta di decine diin condizione di. Il primo caso vede indagati per lo sfruttamento di 33 connazionali due cittadini indiani residenti a Cologna Veneta, mentre la seconda operazione della squadra mobile della questura di Cuneo ha riguardato circa una cinquantina di lavoratori, per la maggior parte africani. L’operazionePrende il nome da un bastone di ferro utilizzato per picchiare un bracciante tra i filari, a Neive, nel Cuneese, l’operazione “Iron Rod”, condotta dalla squadra mobile locale e coordinata dalla Procura di Asti, che ha fatto scattare i domiciliari per un “caporale” di nazionalità marocchina e un altro indagato di origine macedone.