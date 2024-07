Banche | pesi massimi statunitensi alla prova dei conti del 2 ttrimestre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) E’ tempo di trimestrali in USA, dove la stagione, come da tradizione, è stata inaugurata da alcunidel settore bancario. Fra i primi a rilasciare idel 2° trimestre vi sono nomi del calibro di Jp Morgan, Citigrop e la big dei mutui Well Fargo. Ad inizio settimana prossima sarà la volta di Goldman Sachs, BlackRock, Bank of America e Morgan Stanley. Ma come sono andati i primi risultati? Jp Morgan vola con contributo Visa JP Morgan Chase, prima banca USA con 3,5 trilioni di asset in gestione, ha sorpreso positivamente gli analisti con risultati migliori delle aspettative. Il secondo trimestre si è chiuso con un notevole incremento degli utili a 18,15 miliardi di dollari, pari a 6,12 dollari per azione, in aumento del 25% rispetto ai 14,47 miliardi di dollari, (4,75 dollari per azione), dello stesso periodo dell’anno precedente.