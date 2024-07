Ursula apre ai Verdi e lascia fuori i Conservatori

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo settimane di trattative per sciogliere il nodo dei ‘top jobs’ dell’Unione Europea, la data segnata di rosso sul calendario di Bruxelles è quella di giovedì 18, quandovon der Leyen, salvo colpi di scena che appaiono imponderabili, verrà riconfermata alla guida della Commissione UE. Un appuntamento che verrà preceduto di pochi giorni, probabilmente martedì, dal confronto con Giorgia Meloni a cui la leader tedesca tornerà a chiedere un supporto, così da blindare la propria nomina dagli eventuali franchi tiratori, promettendo in cambio qualche delega.aiper blindare la propria nomina Difficile capire in anticipo come andrà questa trattativa perché per la premier italiana e leader del gruppo deieuropei (ECR), che rivendica un ruolo di peso per l’Italia, la strada è a dir poco in salita.