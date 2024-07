Tour de France 2024 Roglic si ritira dopo la caduta nella tappa 12

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio– Se non è una maledizionedepoco ci manca: ancora una volta i sogni di gloria alla Grande Boucle di Primozsi infrangono contro l'ennesima, quella occorsa alla12, costringendolo al ritiro anticipato. I dettagli Lo sloveno non sarà al foglio firma della13, quella che porterà la carovana da Agen a Pau: sulla carta sarà un'altra frazione 'semplice' e quasi di trasferimento, ma proprio il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha sperimentato a sue spese le tante insidie nascoste in queste giornate.era finito sull'asfalto giàfrazione precedente, rimediando però soltanto una serie di escoriazioni alla parte sinistra del corpo a causa di uno scivolone in discesa: ieri invece il vincitore del Giro d'Italia 2023, che vede così ancora una volta sfumare il sogno di completare la Tripla Corona, aveva sbattuto con forza la schiena e la spalla destra.