Temptation Island terza puntata | Tony rischia grosso Luca si accorge di Gaia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladi2024, quella andata in onda giovedì 11 luglio, riserva sorprese, colpi di scena, urla, emozioni, sceneggiate degne delle peggiori soap opera turche e spagnole: insomma, il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha regalato la consueta buona dose di trash. Grazie Maria, grazie di esistere. Jenny finalmente inizia a capire di essere da anni fidanzata con un uomo dell'età della pietra e quindi capisce, incredibilmente di non essere sbagliata. Lei vuole scegliere i vestiti che le piacciono, lui dà di matto ma non puoi farci nulla. E dice cose senza senso come: "Ha ragione, ma lei anche col pigiama sta bene". Dimostrando di non avere capito niente. Poi fa il geloso affermando: "Voglio proteggerla". Chiamate i soccorsi.