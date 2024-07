Temptation Island 2024 Vittoria delusa da Alex | basta voglio il falò di confronto | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Aun’altra coppia è in grande difficoltà. Si tratta di; lei nel villaggio delle fidanzate confessa all’amica Gaia: «per quanto mi faccia male per me è sempre più importante stare con lui, è come se dentro di me nascesse la voglia di riconquistarlo.dimostrare a lui, so essere come lui mi vuole che è sbagliato».innamorata di, ma lui si avvicina alla single Nicole aIntantonel villaggio dei fidanzati prosegue la sua conoscenza con la single tentatrice Nicole. Per la fidanzataalarrivano nuove immagini del feeling nato tra il fidanzatoe la single Nicole. Ma non finisce qui, visto checonfessa alla single: «c’è un feeling tra noi, ero molto trascinante, ma ho smesso di essere così, sono un pò piatto e mi sono accontentato della vita che sto facendo.