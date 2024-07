Serena Mollicone assolti anche in appello i Mottola e i due carabinieri imputati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024)inglia processo per la morte di. I giudici della Corte d’assise d’di Roma hanno assolto Marco, suo padre Franco, ex comandante della caserma di Arce, e la madre Anna Maria SerenzaVincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e l’appuntato deiFrancesco Suprano. Nel corso delle repliche il pg ha affermato che“è rimasta per molte ore in stato di incoscienza, dopo essere stata scaraventata contro la porta della foresteria della caserma deidi Arce, prima di essere soffocata. Forse glihanno pensato che morisse da sola ma poi l’hanno dovuta finire con il nastro adesivo“. Presenti Franco e Marco. In aula molte persone nel pubblico indossano la maglietta con la scritta “Vive”.