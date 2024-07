Sciopero Rai condannato per comportamento antisindacale il direttore di RaiNews Petrecca Assolto Chiocci che dirige Rai1

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Il tribunale del lavoro di Roma ha riconosciuto che il 6 maggio sono stati messi in atto comportamenti antisindacali da parte della Rai“. Lo annuncia l’esecutivo Usigrai, il principale e più rappresentativo sindacato dei giornalisti della tv pubblica. Paolodiora nel mirino per la mancata copertura delle elezioni francesi domenica sera, è statoper l’omessa lettura del comunicato dei dipendenti, mentre ildel Tg1 Gian Marcoè statoper aver predisposto una edizione speciale in quella giornata. “Nella foga di adoperarsi attivamente a boicottare lodella larga maggioranza dei giornalisti e delle giornaliste ( il 75 % dei presenti ha scioperato), più di uno ha fatto cose che la legge non consente, e il ricorso alla giustizia del lavoro lo ha confermato”, scrive l’Usigrai.