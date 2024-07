Schianto tremendo in autostrada morte inevitabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si è consumata stanotte una tragedia sull’A4, lungo il tratto che collega Verona Est e Milano: un incidente in cui sono state coinvolte due autovetture, con un bilancio drammatico: un morto e due feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare le vittime e ripristinare la circolazione. I vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un mezzo e cinque unità, hanno utilizzato divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte. Nonostante i soccorsi immediati da parte dei sanitari, intervenuti con ambulanza e automedica, per uno degli automobilisti non c’è stato nulla da fare. Le altre due persone ferite sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli, è stato necessario chiudere la carreggiata in direzione Milano, causando significativi disagi alla circolazione.