Reddito di cittadinanza il grande buffo delle 5 Stelle cadenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) La Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti continua il suo lavoro per fare luce su quella che potrebbe essere la piùtruffa ai danni dello Stato: ildi. Secondo le stime si parlerebbe di circa 1,7 miliardi di euro erogati a soggetti che non ne avevano i requisiti. In realtà secondo valutazioni, ancora in corso, la somma potrebbe raggiungere un range di proporzioni astronomiche, in pratica da manovra finanziaria, compreso tra gli 8 e i 10 miliardi di euro. Ricordiamo che l'esborso totale per ildiè stato di 20 miliardi di euro per circa 2 milioni di nuclei familiari, per un totale di 4,65 milioni di persone, con un assegno medio di 552 euro. In particolare il focus della Procura è sul sistema di erogazionesomme durante la gestione di Pasquale Tridico.