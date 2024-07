Maltempo violenta grandinata a Milano | Pezzi di ghiaccio come palle da biliardo FOTO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 luglio 2024) Poco dopo le 20 i chicchi hanno colpito con forza e per alcuni minuti tetti, vetri di auto e lucernari e hanno costretto molte persone a rifugiarsi sotto tendoni e balconate. I fiumi Seveso e Lambro sono sotto monitoraggio ma non in emergenza. I vigili del fuoco hanno fatto una ventina di interventi nella zona Nord-Ovest della città, in particolar modo a Cornaredo e Bareggio, dove sono caduti diversi rami e alcuni alberi che hanno danneggiato vetture in sosta.