La Ripartenza la diretta video dell' evento di Nicola Porro | GUARDA

(Di venerdì 12 luglio 2024) VIa al Teatro Petruzzelli di Bari alla settima edizione"La, liberi di pensare", ideato da, direttore e fondatore del sito.it. "La" è nata durante il lockdown per affrontare i temi'economia,a cultura ea politica, coinvolgendo grandi players italiani. Focus di questa edizione l'importanza del Made in Italy. Il programma e la. In particolare, venerdì 12 luglio, alle ore 18.30, si terrà ‘Schermaglie in punto di poesia (per non dira musica)', il duetto tra la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi e Pietrangelo Buttafuoco, neo presidentea Biennale di Venezia. Subito dopo la giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi terrà una lecture sul ruoloe donne nella cultura e nel giornalismo italiano dal titolo “Quote Rossi”.