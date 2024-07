La guerra al parrocchetto dal collare in Toscana Gli animalisti | Li sterminano gli agricoltori | Danni ai raccolti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ildalè un pappagallo originario di Africa e Asia e si sta diffondendo in Italia. Nulla di male se non fosse una specie aliena e potenzialmente dannosa per l’agricoltura. Laè la prima Regione ad aver approvato un piano di controllo. La giunta del primo luglio scorso ha approvato la dlibera e ha autorizzato interventi da parte della Polizia provinciale con la possibilità di delegare allo scopo le Guardie Giurate venatorie. La specie deldalè partita da poche decine di esemplari di alcuni anni fa, fino a diffondersi in tutta la nazione ed è particolarmente numerosa nella piana fiorentina. “L’invasione dei parrocchetti rischia di scappare di mano così come è scappata di mano quella dei cinghiali, dei cani inselvatichiti, dei colombacci, dei piccioni e di altre specie”, aveva avvertito Cesare Buonamici, presidente di Coldiretti Firenze.