La cantante Traoré finisce in carcere | Ha sottratto figlia al marito

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lamaliana Rokiaè stata arrestata lo scorso 20 giugno all’aeroporto di Fiumicino. Ora rischia un procedimento penale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La notizia è stata pubblicata soltanto oggi, venerdì 12 luglio, dal quotidiano Repubblica, che ricostruisce la vicenda che vede come protagonista l’artista e ambasciatrice Onu per i rifugiati. La donna al momento si trova rinchiusa neldi Civitavecchia a causa di un mandato di arresto europeo.Leggi anche: Morgan denunciato: stalking e revenge porn contro la ex e il nuovo compagno Calcutta. Scoppia il caos Perché Rokiaè stata arrestata a Fiumicino Secondo quanto ricostruisce Repubblica, il Belgio avrebbe avanzato una richiesta di estradizione all’Italia nei confronti di Rokia, perché accusata di averlaal, il drammaturgo Jan Goosens, a cui la bambina era stata affidata.