Iran | Usa condannati a pagare quasi 68 mld dlr per gli effetti delle sanzioni sui pazienti affetti da una malattia rara

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’ha condannato gli Stati Uniti a6,8 miliardi di dollari di multa e di “risarcimenti per danni materiali e morali” a 295 giovanida unadella pelle, che hanno subito le conseguenzeimposte da Washington alla Repubblica Islamica. La 55esima Sezione della Corte per le Relazioni Internazionali di Teheran, come riferisce l’agenzia di stampa nonché organo della magistraturaiana Mizan Online, ha accolto il ricorso presentato nel 2021 da centinaia dida epidermolisi bollosa contro 30 persone fisiche e giuridiche dell’amministrazione statunitense coinvolte nella deliberazione e nell’applicazionecontro l’, ripristinate dopo la decisione unilaterale dell’allora presidente Donald Trump di ritirare gli Usa dal Joint Comprehensive Plan of Action, l’accordo sul nucleareiano.