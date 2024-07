Il ceto medio in fumo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si può essere in crisi con una Ral di 50mila euro l’anno? Dipende dalla latitudine: a Milano sì. Ilmilanese, soprattutto negli ultimi anni, sta vivendo una condizione di “povertà” potenziale, quella sensazione molto fastidiosa che potrebbe bastare una spesa imprevista per mandare gambe all’aria i conti familiari. Lo dice la fotografia scattata da una ricerca della Cisl Milano Metropoli e del centro studi del sindacato, BiblioLavoro, sulle condizioni del cosiddetto "" colpito dal carovita. Pensateci: a Milano ilvive (viviamo) in periferia, in appartamenti piccoli; rimanda le spese sanitarie (tranne se per miracolo o per urgenza trova posto nel Ssn); abbassa il livello dei consumi alimentari e ritarda il pagamento delle bollette.