Grosso ramo cade da una pianta e sfonda il parabrezza di un’auto | illeso il conducente

(Di venerdì 12 luglio 2024) Seriate. C’è chi si appellerebbe alla fede, chi alla sorte, in ogni caso l’ha scampata bella il 62enne che nella mattinata di venerdì (12 luglio) era a bordo della vettura colpita da unche all’improvviso è caduto da un albero. Erano le 11.15 quando, nel bel mezzo del violento temporale che ha colpito città e hinterland, l’uomo stava percorrendo via Nazionale in direzione di Bergamo a bordo della sua Opel Mokka. Quando è giunto all’altezza del civico 33, forse a causa di un fulmine, unsi è staccato da unaa lato della carreggiata e si è conficcato neldel veicolondolo: l’uomo, che viaggiava da solo, non è stato colpito né dalné dai vetri deled è rimasto. Per i rilevi di legge e per regolare il traffico sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Seriate, mentre i Vigili del fuoco di Bergamo hanno liberato la strada dai pezzi di legno.