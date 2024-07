Giro d’Italia Women 2024 sesta tappa San Benedetto del Tronto-Chieti oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024)è il giorno delladel, la Sandeldi 159 chilometri. Una frazione lunga e vallonata, che fa da antipasto al weekend finale che deciderà la Corsa Rosa. Grande attenzione anche per le donne di classifica, perchè il percorso odierno pur non essendo durissimo si presta bene a imboscate e colpi di mano. Se i GPM sono soltanto tre, è altrettanto vero che di pianura ce n’è davvero poca. Gli ultimi 6 km in salita versopresentano le pendenze più dure (media 7%) nella parte iniziale. Di seguito ecco quando e come seguire la corsa in tempo reale.FEMMINILE: IL CALENDARIO COMPLETOSandelin tv:La partenza dal chilometro zero di Sandelè fissata per le ore 9:55, dopo la fase di trasferimento, mentre gli organizzatori hanno fissato l’arrivo atra le 14:10 e le 14:45 in base a quella che sarà la velocità media della corsa.