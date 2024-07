FVG Bike Trail alla scoperta del Friuli Venezia Giulia

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il 19 settembre 2024 partirà la prima edizione di FVG, manifestazione di cicloturismo non competitiva dedicata agli amanti dell’avventura su due ruote. A scelta di ogni partecipante, due percorsi ad anello di 490 km e 190 km, da percorrere secondo il proprio ritmo e organizzando in autonomia soste e pernottamenti. L’evento conta già oltre 400 iscritti, per la maggior parte provenienti da fuori regione, e la maglia ufficiale della corsa, firmata dall’artista friulano Gianni Borta, è già sold-out. Partirà il 19 settembre 2024 da Villa Manin (UD) la prima edizione di FVG, l’eventopacking non competitivo rivolto a tutti i grandi amanti della bici e del turismo all’aria aperta, ideato e organizzato da It Takes Two srl società benefit (con sede a Udine), con il supporto di PromoturismoFVG, il patrocinio della Regione FVG e in partnership con PM2 agenzia di comunicazione e marketing, Consorzio del Prosciutto di San Daniele, X-Zone, BCC Credie 620 Passi.