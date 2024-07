Elettra Lamborghini | bikini hot e confessioni inaspettate

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 12 luglio 2024)l’aveva raccontato a fine maggio a Lookdavip: “Sai che non sono tanto da vacanze? Potrei fare tre giorni a giugno, tre giorni in agosto”. In effetti la cantante è un vulcano e non si ferma mai, nemmeno nell’estate 2024. Ogni tanto però quei tre giorni di stop se li concede ma pensa già al futuro. Sexy in spiaggia col maritoReina OlgaUn selfie allo specchio:fa sapere ai follower di essere pronta per la spiaggia. Lei e il marito, Afrojack, hanno un’estate fitta di impegni lavorativi: tra un concerto e l’altro, i due si rilassano sulle spiagge del Mediterraneo. Dopo aver deliziato i fan qualche settimana fa con unzebrato che faceva volare la fantasia,ha pensato di sfoderare un altro due pezzi bollente.