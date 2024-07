Da Dimaro Napoli di nuovo in campo | novità sulle condizioni di Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilè diinper allenarsi:didopo l’uscita dalcol ghiaccio di ieri. Secondo giorno aper il, dopo l’arrivo in grande stile di ieri mattina. Gli azzurri hanno già potuto ricevere tutto l’affetto dei loro tifosi, già presenti in massa in Trentino per incitarli e iniziare a capire qualche curiosità sulla squadra che vedremo nel prossimo campionato sotto la guida di Antonio Conte. Il secondo giorno di allenamento è stato caratterizzato da una pioggia molto intensa. Si sono visti già i primi segni di stanchezza: le sessioni di allenamento delallenatore iniziano a farsi sempre più intense. I calciatori sono apparsi visibilmente stremati al termine della sessione, in molti si sono visti sdraiati a terra dalla fatica dopo l’allenamento.