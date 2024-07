Cina | crea prima rete al mondo di test su campo per comunicazione 6G

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pechino, 12 lug – (Xinhua) – Un gruppo di ingegneri cinesi delle telecomunicazioni hato laaldisulper la6G e l’integrazione intelligente. Lasperimentale ha dimostrato che lasemantica puo’ raggiungere le capacita’ di trasmissione del 6G sulle infrastrutture 4G esistenti. Inoltre, laha ottenuto un notevole miglioramento di dieci volte nelle principali metriche di, tra cui la capacita’, la copertura e l’efficienza, secondo un team della Beijing University of Posts and Telecommunications, che ieri ha presentato il proprio lavoro in un seminario. Lafunziona come piattaforma che agevola gli sforzi degli istituti di ricerca nel condurre la ricerca teorica e la verifica iniziale delle tecnologie cardine del 6G.