Cesena Fabio Artico presenta i nuovi acquisti Mangraviti e Calò

(Di venerdì 12 luglio 2024) Giornata dizioni in casa. La squadra di Mignani si candida ad un ruolo da possibile outsider nel prossimo campionato dopo la bella promozione dalla Serie C. Presso la sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi si è tenuta la conferenza dizione dei duecalciatori bianconeri, Massimilianoe Giacomo. A fare gli onori di casa il Direttore dell’Area Sportiva delFC. “Oggi sono qui perre i primi duedella nostra stagione, Massimilianoe Giacomo. Sono due ragazzi che vengono da Campionati di Serie B e che porteranno esperienza, tecnica e freschezza; hanno fatto percorsi importanti e, quindi, li accogliamo con grande piacere”. Lazione dei calciatori “Massimilianonasce e cresce calcisticamente nel Brescia e, dopo un percorso di qualche anno in Serie C, ritorna a Brescia dove negli ultimi cinque campionati ha collezionato più di 120 partite in Serie B e una ventina in Serie A.