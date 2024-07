Calcio femminile Qualificazioni Euro 2025 | niente gol tra Italia e Olanda si decide tutto contro la Finlandia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tratermina 0-0. La partita, valida per leade primo match point per le olandesi, non vede alcuna squadra staccare il pass per l’accesso diretto. Le ragazze di Soncin, così come le avversarie, si giocherannoall’ultima partita. L’sfiderà la, l’la Norvegia. La partita odierna ha visto le azzurre propositive nel primo parziale, mentre il secondo tempo è stato monopolizzato dalle olandesi, che però non hanno trovato la porta. Il primo tempo vede grandi opportunità mancate da entrambe le parti. Giacinti firma il primo tiro potenzialmente pericoloso per le azzurre, mancando però lo specchio della porta, con le olandesi che rispondono poco dopo. Il rischiosopiede di Beerensteyn viene fermato all’ultimo secondo da Lenzini.