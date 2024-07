Baseball | azzurrini indomabili agli Europei U18! L’Italia batte 9-3 la Germania e chiude la prima fase al primo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prosegue il sogno della Nazionale italiana Under 18 di, impegnata in questi giorni ai Campionati2024 di categoria indi svolgimento a Ratisbona. Nell’ultimo match dellai nostri ragazzi (già qualificati alle semifinali) hanno infatti sconfitto per 9-3 i padroni di casa dellando così in testa in solitaria al raggruppamento A. Glihanno sfoderato la loro mano pesante sin dalattacco, mettendo a referto ben quattro punti con una base su ball concretizzata da Cornelli e Barbona, una hit by Pitch di De Cristian e un sacrificio di Staurenghi che ha mandato a referto Taschin. I teutonici incassano il colpo, non riuscendo a produrre pressoché nulla per praticamente tutta la durata della disputa.