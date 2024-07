AEW | Lana sarebbe stata licenziata il suo contratto non era ancora scaduto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 luglio 2024) In un sorprendente sviluppo della storia pubblicata sulle nostre colonne qualche ora fa, è emerso che, conosciuta anche come CJ Perry, non ha lasciato volontariamente la All Elite Wrestling (AEW) al termine del suo, ma che il suoè stato terminato dalla compagnia. La conferma della separazione Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp su Fightful Select, AEW ha confermato chefaceva parte del gruppo di talenti che sono stati licenziati dalla compagnia nel mese di aprile. Questo nuovo dettaglio getta una luce diversa sulla precedente dichiarazione diriguardo alla conclusione del suo tempo in AEW. Il percorso diin AEW Da accordo per apparizione aInizialmente,si era unita alla compagnia con un accordo basato sulle singole apparizioni.