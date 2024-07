Vanish vol 2 – Donny Cates si racconta

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 11 luglio 2024) Torniamo a parlare dicon questo secondo volume, dopo aver già recensito il primo. Per chi si fosse perso la recensione di quest’ultimo vi lasciamo qui il link. Al timone della serie troviamo sempre la coppia che ha fatto faville su Venom, ovveroe Ryan Stegman. La serie è pubblicata in Italia da Saldapress, che ha già all’attivo vari titoli dell’autore. Tra i titoli pubblicati da Saldapress diricordiamo: Redneck, Babyteeth, Relay, The Ghost Fleet, Buzzkill, The Paybacks, Crossover. Insomma, se dovesse interessarvi l’autore, c’è un’ampia scelta. Se siete qui tuttavia è per saperne di più su questo volume nello specifico, ma in tal senso, non vi resta che continuare a leggere!vol 2 –e Ryan Stegman; Saldapress Sprofondare negli abissi della mente La sanità mentale di Oliver Harrison è sempre precaria, tuttavia il suo potere continua a crescere e ciò non può essere un bene.