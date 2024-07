Un Vaffa ai manettari | sì alla riforma della Giustizia Cancellato l' abuso d' ufficio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Via il reato did', stretta sulla trascrizione delle intercettazioni e stop all'appello del pm contro le sentenze di assoluzione. Con 199 sì e 102 no,Camera diventa legge il primo provvedimento sulladel ministro Carlo Nordio, approvato dal Consiglio dei ministri oltre un anno fa.D'- La nuova legge cassa dal codice penale il reato did', previsto dall'articolo 323 in risposta a quello che il governo definisce la «paurafirma» dei sindaci. Un intervento poi circoscritto con l'ultimo decreto, quello sulle carceri, che introduce il reato di peculato per distrazione. Lainterviene anche sul reato di traffico di influenze, introdotto dlegge Severino e modificato dSpazza-corrotti: il ddl limita la sanzione penale a «condotte particolarmente gravi» e viene eliminata l'ipotesi«millanteria», mentre è innalzata la pena minima da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.