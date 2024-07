Ultim’ora Schumacher | la sentenza è durissima

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 luglio 2024)dell’ex pilota di Formula Uno che spiega che non ci sono possibilità per lui di vincere il titolo La famigliaha dedicato la propria vita al rischio. Se corri in Formula Uno devi amare il brivido, devi essere un po’ così, altrimenti mai e poi mai puoi arrivare a quei livelli. In questa casa ci sono riusciti tutti, sia Michael, sia suo figlio, sia il fratello Ralf. I fratelli(Lapresse) – Ilveggente.itEd è proprio lui che conversando con MotorSport-Total ha detto la sua su un pilota attualmente impegnato nel Mondiale e che secondo alcuni con una macchina importante potrebbe anche lottare per il titolo. Sicuramente è uno di quelli più in vista, che piace ai tifosi, e che ogni tanto riesce pure a togliersi qualche soddisfazione.