Stipendi stagnanti candidati introvabili Ma il mondo del lavoro in Italia cambia | ecco dove si guadagna meglio nel 2024

(Di giovedì 11 luglio 2024)che ristagnano, talenti in fuga, professionisti che non si trovano. Ci sono tutte le piaghe del sistema delno nel rapporto Jp Salary Outlookappena pubblicato dall’Osservatorio JobPricing. Con dovizia di numeri e dettagli di grande interesse però. Perché a guardare con attenzione si scorgono i settoric’è maggior movimento: anche nel senso della crescita degli. In generale il trend è quello ampiamente e tristemente noto: l’inflazione si mangia una bella fetta dei (contenuti) aumenti salariali. Tra il 2015 ed il 2023 il costo della vita inè cresciuto del 19,6%, il livello delle retribuzioni lorde appena dello 0,5% per i dirigenti d’impresa, del 5,6% per i quadri, del 5,9% per gli impiegati e del 7,1% per gli operai.