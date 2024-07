Spa fronte mare | cinque indirizzi in Italia per trattamenti da sogno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Estate, tempo di viaggi, reali e immaginati, come quelli che si possono fare nelle Spa. Momenti di evasione nell’evasione, fatti di relax e benessere, dove ci si può abbandonare totalmente, mentre i profumi degli oli da massaggio e quelli della macchia mediterranea si fanno tutt’uno, con le onde in sottofondo che cullano i pensieri. Sono sempre più numerose ormai le strutture che propongonoall’aperto vista, ma sono decisamente meno quelle che inpossono vantare di trovarsi davvero a pochi passi dalla riva. Spa: alla Peschiera Hotel di Monopoli l’esperienza è pied dans l’eau (Courtesy Press Office) Alla Peschiera Hotel di Monopoli, in Puglia, parte del gruppo Talea Collection, il rumore delaccompagna il riposo ed è la prima cosa che si vede al mattino, complici le stanze affacciate sull’Adriatico.