(Di giovedì 11 luglio 2024) CATANIA – Due isole vulcaniche, ricche di tradizione e innovazione, con la stessa ambizione: il posizionamento globale nel segmento dell’energia rinnovabile. Laha, iniziando la sua fase di sviluppo con 150 milioni di euro che – nel breve periodo, da qui a tre anni – serviranno a trasformare l’aziendana in leader globale nella decarbonizzazione. «Da Catania, il lavoro diraggiungerà il mondo intero e contribuirà a renderlo un luogo più verde per tutti. Puntiamo a una crescita decuplicata dei ricavi nei prossimi cinque anni. Creeremo nuove opportunità e posti di lavoro per i giovani talenti italiani qui a Catania» così Hitoshi Nara san, President & CEO diElectricCorporation, ha avviato la nuova fase di potenziamento di: «La tecnologia sofisticata di, l’ingegneria intelligente dei dati e le soluzioni complessive di gestione delle energie rinnovabili, così come l’esperienza del vostro team – ha aggiunto – sono state le principali ragioni per cui abbiamo deciso di investire qui in, con un’offerta ancora più forte e completa garantiremo supporto locale in tutti i continenti dove operiamo».