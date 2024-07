Ricoverato d’urgenza per emorragia interna | È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che ritrovarle

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 11 luglio 2024) Notizie inaspettate Sembrava tutto normale sulle Instagram Stories di Fedez fino alla sera del 10 luglio, quando ha pubblicato una foto sorprendente in cui giaceva in un letto d’ospedale. “Sono come DJ Khaled quando dice ‘un altro’, ma con un’”, ha scritto il rapper con una punta di ironia, probabilmente per rassicurare i suoi follower. Condividere la sua esperienza Oltre al post umoristico, Fedez ha condiviso un verso di una nuova canzone riflettendo sulla sua recente vicenda: “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Ti avrei ucciso, ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che L’ho fatto da solo, nonostante tutto il disgusto che ho accumulato”. Questa linea cruda ed emotiva ha dato ai fan un’idea del suo stato d’animo.