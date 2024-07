Quattordicenne scomparso è stato ritrovato a Grosseto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sinalunga, 11 luglio 2024 – Metti la determinazione di una mamma disperata e la caparbietà dei carabinieri che volevano trovare a tutti i costi il 14ennementre andava in piscina a Sinalunga. Un mix infallibile: infatti il ragazzino, dopo una giornata febbrile di ricerche, si trova al sicuro. In caserma a, dove era andato a cercarlo appunto anche la madre. La donna l’avrebbe incrociato, lui non se n’è accorto. Ha avvertito l’Arma che in breve l’ha scovato, siglando il lieto fine. Qualcuno in realtà aveva notato giorni indietro il ragazzino. Che in piscina non era mai arrivato, il 5 luglio scorso. Scomparendo infatti alla stazione dopo essere sceso insieme a due amici dal pulmino. Non li ha seguiti, lui forse aveva già deciso di allontanarsi.