Qual è il ruolo di un mentor in un incubatore d’impresa

(Di giovedì 11 luglio 2024) All’interno dell’ecosistema degli incubatori, c’è una figura fondamentale per la crescita e – soprattutto – per l’immissione sul mercato al termine del periodo di “incubazione”. Soprattutto per quel che riguarda le startup e le PMI (Piccole e Medie Imprese) innovative. Parliamo del, ovvero quella persona che mette a disposizione dei founder la propria esperienza all’interno degli incubatori. Undi primo piano, soprattutto per quel che riguarda le competenze di settore e di business in grado di rendere feconda la terra attorno alla crescita di una nuova realtà imprenditoriale. LEGGI ANCHE > L’importanza di unper una start-up Il nome e ilpuò essere traslato direttamente dalla mitologia greca e al personaggio die nell’Odissea, ovvero colui ale Ulisse affidò la sua famiglia prima di partire verso Troia.