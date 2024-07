Paolini-Krejcikova in tv | data orario canale e diretta streaming finale Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Jasminesfiderà Barboranelladi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. La tennista azzurra l’ha fatto di nuovo: un mese dopo laraggiunta a Parigi, avrà un’altra opportunità per conquistare un Major. Epica la vittoria in semiai danni di Donna Vekic, arrivata al tie-break del terzo set dopo una battaglia di quasi tre ore. La giocatrice toscana consolida così il proprio piazzamento in top 5, salendo addirittura al numero 3 della Race e rende questa settimana persino più incredibile. La sua avversaria nell’atto conclusivo del torneo sarà la ceca, che ha sconfitto in tre set e in rimonta, la kazaka Elena Rybakina. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREscenderanno in campo sabato 13 luglio sul Centrale alle ore 15.