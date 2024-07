Padel all’Open FITP a Bari l’ora dei big | Cremona cerca rivincita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (askanews) – Si entra nel vivo al Green Park dicon la composizione dei tabelloni maschili e femminili della MediolanumCup, il torneo Openche mette in palio un prize money di 15mila euro, tra i più alti mai registrati in Italia. Tra i big in campo – si legge in una nota – è atteso Simone, perno della nazionale italiana fresco di convocazione per i prossimi Europei di Cagliari, numero 7 del rankinge 109 della classifica FIP, la graduatoria mondiale.giocherà con il madrileno numero 124 del ranking FIP Jaime Fermosell, con cui forma la coppia testa di serie numero 1 del torneo. Altro nome in primo piano è quello di Cristian Calneggia, argentino protagonista della disciplina per molti anni, ex top 20 delle classifiche mondiali e attualmente numero 12 del ranking nazionale.