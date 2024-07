Olimpiadi Parigi 2024 BMX | calendario programma orari e tv di tutte le gare

Leggi tutta la notizia su sportface

Il 30 e il 31 luglio sarà grande spettacolo con la prova freestyle in Place de La Concorde, mentre 1 e 2 agosto il prosegue con il racing, giunto alla sua quinta apparizione ai Giochi dopo l'introduzione a Pechino 2008. Di seguito gli nel dettaglio. IN TV – Sarà possibile seguire la BMX e tutti gli altri sport di in chiaro sui canali Rai. In alternativa, Discovery+ metterà a disposizione dei propri abbonati 10 canali con zione live per non perdere alcuna emozione di questa Olimpiade. TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLE IL COMPLETO DELLA BMX (In grassetto le che assegnano le medaglie) MARTEDÌ 30 LUGLIO Ore 13:25 – BMX freestyle park femminile seeding round Ore 15:12 – BMX freestyle park maschile seeding round MERCOLEDÌ 31 LUGLIO Ore 13:10 – BMX freestyle park femminile FINALE Ore 14:45 – BMX freestyle park maschile FINALE GIOVEDÌ 1 AGOSTO Ore 20:00 – BMX Racing Race maschile quarti run 1 Ore 20:20 – BMX Racing Race femminile quarti run 1 Ore 20:40 – BMX Racing Race maschile quarti run 2 Ore 21:00 – BMX Racing Race femminile quarti run 2 Ore 21:20 – BMX Racing Race maschile quarti run 3 Ore 21:40 – BMX Racing Race femminile quarti run 3 Ore 22:05 – BMX Racing Race maschile last chance run Ore 22:15 – BMX Racing Race femminile last chance run VENERDÌ 2 AGOSTO Ore 20:00 – BMX Racing Race maschile semifinali run 1 Ore 20:15 – BMX Racing Race femminile semifinali run 1 Ore 20:30 – BMX Racing Race maschile semifinali run 2 Ore 20:45 – BMX Racing Race femminile semifinali run 2 Ore 21:00 – BMX Racing Race maschile semifinali run 3 Ore 21:15 – BMX Racing Race femminile semifinali run 3 Ore 21:35 – BMX Racing Race maschile FINALE Ore 21:50 – BMX Racing Race femminile FINALE