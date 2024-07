Negozi aperti in centro storico e tanta musica G B & Friends Acoustic Trio e dj set nelle piazze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo appuntamento, questa sera, con i Giovedì sotto le Stelle, la kermesse estiva promossa, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Sgp, dal comitato commercianti, dalle associazioni, circoli e parrocchie.fino a tarda sera e decine gli eventi in programma. Dalle 20 alle 24 tanti animerannoe strade dello spettacolole di G.B.in piazza Martiri Partigiani, dove ci sono anche gonfiabili per bambini, dalle 21, il live anni ’80 ed il dj set di Linea Radio in Piazza Garibaldi, dove come di consueto si cena sotto le stelle, la Tombolata di Beneficenza a favore dell’Asilo Don Milani in piazzale Teggia, con inizio alle 20, il Mercatino dell’Artigianato, il Motoraduno sotto le Stelle e la serata Afro-Brasil e Dj Set che animeranno viale XX Settembre, tra il Salotto Regina e il ‘clhub’, il Summer Dance Party in programma lungo via Cavallotti e la cena animata dalladal vivo in Via Mazzini, presso la pizzeria ‘Da Giannico’.