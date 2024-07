Napoli | impegno del Generale La Gala ecco le sue parole

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024): “ascolto, trasparenza, programmazione e competenza”: Queste ledel nuovo Comandante della Legione Carabinieri Campania Ieri pomeriggio, la cerimonia che ha visto ildi Divisione Antonio Jannece cedere il Comando della Legione Carabinieri Campania aldi Divisione Canio Giuseppe La. A sugellare il passaggio di testimone, ildi Corpo D’Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”. Accolto l’incarico, queste ledelLa: “Un’attenzione particolare dobbiamo sempre rivolgerla alle categorie più vulnerabili, agli anziani e ai giovani, per sedimentare l’immagine dell’uniforme “amica”, indossata dai “Carabinieri della gente”, come ci ha definito in passato il Papa Francesco, volendo sottolineare quel vincolo con i cittadini fondato su solidarietà, fiducia e dedizione al bene comune.