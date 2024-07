Mel Gibson contro Papa Francesco | il testo completo della lettera a favore di Monsignor Viganò

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si arricchisce con un altro colpo di scena la vicenda diCarlo, scomunicato dalla Chiesa con pesante accusa di scisma. L’arcivescovo ha incassato nelle ultime ore la solidarietà di una stella di Hollywood, Mel. L’attore e regista australiano è un fervente cattolico, di matrice iper tradizionalista, e ora apertamente attaccaper il suo modo di agire. Nellariportata per intero nel blog di Aldo Maria Valli si leggono accuse molto pesanti al pontefice. Che secondoè titolare di una “falsa Chiesa”. Da cui spera di essere scomunicato., come vi abbiamo raccontato qui, parlando dello scisma, ha contestato più di una volta la legittimità di Berglio. Riferendosi a lui come “Usurpatore che siede sul soglio di Pietro“.