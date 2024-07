Marcello Zani | Dai motori al surf la mia vita di corsa senza paura delle sfide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) I sogni vanno di, cavalcando le onde su una tavola dao sfrecciando in pista, al volante di una Ferrari. Il cesenate, 45 anni ancora da compiere, evidentemente però corre più di loro, visto che li ha acciuffati entrambi, trasformando due passioni in altrettante professioni, in un binomio che profuma tremendamente di qualità dellada film. Anche se per arrivare dove è ora, c’è stato da sudare, tanto esconti., cosa accomuna i suoi due mondi? "La passione e la voglia di cimentarmi in ciò che amo. Fin da ragazzo volevo esprimere le mia visionecose, a volte anticonformista, sempre improntata alla ricerca della qualità,compromessi. Mio nonno paterno è stato un imprenditore che precorse i tempi, venendo anche nominato cavaliere del lavoro, mio padre ha seguito le sue orme e anche da parte di mamma, il nonno, noto designer, lasciò la sua importante firma.