Lo spot di On con Roger Federer e Zendaya è praticamente un sequel di Challengers

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono passati solo pochi mesi dall'uscita di, ma sembra che il film di Luca Guadagnino abbia già lasciato il segno nell'immaginario collettivo. Una prova? Il nuovodi On. La scelta era piuttosto naturale: il marchio svizzero non solo può vantaretra i suoi soci, ma ha recentemente annunciatocome brand partner. Insomma, era solo questione di tempo. Courtesy of the brandNelloil campione svizzero e la protagonista disi lanciano in una sfida di Air Tennis (un tennis senza pallina che ci auguriamo non esista davvero) che culmina nel claim del brand Dream On. Dal montaggio alla colonna sonora, lopesca a piene mani dall'estetica del film di Luca Guadagnino. La telecamera si muove da una parte all'altra del campo in modo frenetico, dandoci l'idea di un match tesissimo tra i due protagonisti, salvo poi rivelarci che l'incontro è tutt'altro che intenso.