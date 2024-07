L’Italia ottiene un garante Nato per il fianco sud Meloni | Noi in prima linea A Kiev gli F-16

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gli F-16 ‘in volo’ per l’Ucraina e un messaggio “forte e chiaro” alla Cina, punto di riferimento della Russia nella guerra d’aggressione contro, sono due tra gli elementi che spiccano nelle discussioni finali del summita Washington, convocato per il 75esimo anniversario dell’Alleanza che – parola del segretario generale Jens Stoltenberg – “ha approvato il più vasto piano di difesa dalla Guerra Fredda”., dal canto suo, incassa un primo risultato al verticedi Washington: la menzione, nel documento finale, della nomina di un Rappresentante Speciale per ilSud dell’alleanza, come era stato richiesto da Roma. Durante i lavori del Consiglio Nordatlantico,ha evidenziato che “se noi siamo ina difesa degli alleati orientali, non possiamo essere lasciati soli nella difesa del fronte Sud dell’alleanza”.