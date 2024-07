La Targa Tenco a Paolo Benvegnù

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Se bastassero i numeri per scrivere canzoni d’autoresarebbe di fronte ad una nuova canzone già scritta e ad un nuovo incontro con il suo pubblico. A poche ore dall’assegnazione della2024 per il Miglior album in assoluto al cantautore milanese – anche se con un legame stretto con la Toscana, Arezzo e, negli ultimi anni, l’Umbria –, sono i numeri a dare luce ad un lungo lavoro di ricerca poetica e musicale, come fanno notare da Officine della Cultura, la cooperativa aretina che conha stretto un sodalizio che festeggia i 20 anni. Numeri, dunque, come i numeri del Premio, innanzitutto, quest’anno con la partecipazione record di 239 votanti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club