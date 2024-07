La Cina punta ai fondi Pnrr per il green? Cosa non c’è nel decreto del Mimit

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nei giorni scorsi il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso ilche disciplina le modalità di accesso ai contratti di sviluppo “Net Zero, rinnovabili e batterie” per agevolare la transizione energetica. Ilmette sul piatto 1,7 miliardi di euro derivanti dai. Di questi, almeno 308,6 milioni di euro sono destinati a programmi di sviluppo concernenti le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche, e non meno di 205,1 milioni di euro a quelli riguardanti le batterie. Come riassume una nota del ministero, i programmi dovranno “avere ad oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo industriale o di sviluppo per la tutela ambientale ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla produzione di batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), nonché programmi di sviluppo per la produzione di componenti chiave e il recupero delle materie prime critiche specificate nel”.