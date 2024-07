Inzaghi ecco il rinnovo! Definita la data dell’annuncio dell’Inter – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ultimo giorno prima che l’Inter torni a muoversi ufficialmente, con la conferenza di Marotta e. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà però anche aggiornamenti suldel tecnico, ormai in dirittura d’arrivo. SI CHIUDE – Simonedomani sarà protagonista della conferenza stampa di inizio stagione, assieme a Giuseppe Marotta. Per l’allenatore sabato ci sarà il raduno ad Appiano Gentile, il primo atto ufficiale2024-2025. Che oggi ha pure completato il programma delle amichevoli con le ultime due sfide (le prime a livello cronologico). I MOVIMENTI – Le parole sull’Inter di Gianluca Di Marzio: «Il mercato? Si muove su un difensore sinistro. Ha valutato e preso in considerazione l’ipotesi di prendere giocatori a scadenza, come Mario Hermoso o Ricardo Rodriguez.