Inter alla ricerca del giusto rinforzo difensivo | tutte le trattative – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nella frenesia del mercato estivo, l’sta navigando tra opzioni e strategie per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. DIFESA – Nel fervore estivo del calciomercato, l’si trova di fronte a scelte cruciali per rafforzare la propria rosa, soprattutto dopo l’infortunio di Tajon Buchanan. Tra i nomi discussi, Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez sembrano aver catturato l’attenzione nerazzurra, sebbene per motivi diversi entrambi siano rimasti fuori dportata del club milanese., al momento punta tutta sulla difesa SCELTE – Storicamente, giocatori come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez avrebbero trovato casa all’, vista la loro esperienza e capacità. Tuttavia, Hermoso, con le sue 29 primavere, ha incontrato un ostacolo insormontabile a causa delle richieste contrattuali elevate.