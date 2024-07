Il figlio peggiore il vero romanzo dell’Operazione Blue Moon | l’eroina arma contro i giovani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 1970. La strage di Piazza Fontana ha da poco dato il via agli anni di piombo e ha portato alla teorizzazione della strategia della tensione. Per l’Italia inizia uno dei decenni più bui della propria storia. Nella capitale, Carlo, cronista trentenne e “punta di diamante di Giornale Sera”, inizia a indagare sul vorticoso aumento di droga nelle piazze italiane, fino a scoprire una sconcertante verità.Leggi anche: Da Golda Meir al 7 ottobre, tra antisemitismo e complessità della storia Questo l’incipit di “Il” (Fandango Libri), ilnoir d’inchiesta scritto da Peter D’Angelo e Fabio Valle, uscito nelle librerie il 5 luglio. Ambientato negli anni Settanta, racconta come e perchéabbia invaso le strade d’Italia.